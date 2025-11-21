16:05:30 Пятница, 21 ноября
Звание «Почетный гражданин Пензенской области» присвоено Александру Калашникову, Ольге Кривонос, а также посмертно Виктору Лазареву

15:12 | 21.11.2025 | Общество

Пенза, 21 ноября 2025. PenzaNews. Звание «Почетный гражданин Пензенской области» присвоено заслуженному строителю России Александру Калашникову, заместителю руководителя аппарата правительства РФ Ольге Кривонос, а также посмертно заслуженному врачу РФ Виктору Лазареву.

Звание «Почетный гражданин Пензенской области» присвоено Александру Калашникову, Ольге Кривонос, а также посмертно Виктору Лазареву. Фото из архива ИА «PenzaNews»

Соответствующие постановления, которые приняты в ходе 32-й очередной сессии Законодательного собрания Пензенской области 21 ноября, вступят в силу с 1 января 2026 года.

Также депутаты поддержали внесение изменений в закон «О звании «Почетный гражданин Пензенской области», согласно которым после обсуждения кандидатур губернатор вносит представление в региональный парламент на рассмотрение сессии в ноябре текущего года, а вручение грамоты, наградной ленты, нагрудного знака и удостоверения будет осуществляться ко Дню образования Пензенской области — 4 февраля.


