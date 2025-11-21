16:03:29 Пятница, 21 ноября
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

Иностранец и четверо жителей Пензенской области предстанут перед судом по обвинению в организации незаконной миграции

12:00 | 21.11.2025 | Криминал

Печать

Пенза, 21 ноября 2025. PenzaNews. Иностранный гражданин и четверо жителей Пензенской области предстанут перед судом по обвинению в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ «Организация незаконной миграции» Об этом говорится в сообщении пресс-службы УФСБ России по Пензенской области.

Иностранец и четверо жителей Пензенской области предстанут перед судом по обвинению в организации незаконной миграции. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Установлено, что последние, действуя умышленно в составе группы лиц по предварительному сговору, организовали незаконное пребывание иностранных граждан на территории Пензенской области путем изготовления уведомлений об осуществлении последними трудовой деятельности и последующего их предоставления в правоохранительные органы. По результатам рассмотрения указанных документов иностранцам были продлены сроки пребывания в Российской Федерации», — сказано в пресс-релизе.

В нем уточняется, что данное уголовное дело было возбуждено и расследовано следственным отделом регионального УФСБ.

«В настоящее время материалы уголовного дела переданы в суд для рассмотрения по существу», — добавляется в тексте.


Читайте также
В Кузнецке возбуждено дело против водителя, предъявившего поддельные права В Сердобске при пожаре в двухквартирном доме погиб мужчина
В Пензе пресечен канал организации незаконной миграции В отношении жителя Кузнецка, предъявившего поддельное водительское удостоверение, возбуждено уголовное дело
Телефонные мошенники выманили у жителя Камешкирского района более 460 тыс. рублей Житель Колышлейского района, повторно попавшийся пьяным за рулем, получил 300 часов обязательных работ и лишился мотоцикла
Все новости
Актуальное

2007–2025 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

На сайте используются сервисы веб-аналитики «Яндекс.Метрика» и LiveInternet. Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама