Иностранец и четверо жителей Пензенской области предстанут перед судом по обвинению в организации незаконной миграции

Пенза, 21 ноября 2025. PenzaNews. Иностранный гражданин и четверо жителей Пензенской области предстанут перед судом по обвинению в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ «Организация незаконной миграции» Об этом говорится в сообщении пресс-службы УФСБ России по Пензенской области.

«Установлено, что последние, действуя умышленно в составе группы лиц по предварительному сговору, организовали незаконное пребывание иностранных граждан на территории Пензенской области путем изготовления уведомлений об осуществлении последними трудовой деятельности и последующего их предоставления в правоохранительные органы. По результатам рассмотрения указанных документов иностранцам были продлены сроки пребывания в Российской Федерации», — сказано в пресс-релизе.

В нем уточняется, что данное уголовное дело было возбуждено и расследовано следственным отделом регионального УФСБ.

«В настоящее время материалы уголовного дела переданы в суд для рассмотрения по существу», — добавляется в тексте.