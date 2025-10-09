20:41:00 Четверг, 9 октября
Должностное лицо «ОАПХ» подозревается в мошенничестве в особо крупном размере

18:02 | 09.10.2025 | Криминал

Пенза, 9 октября 2025. PenzaNews. Сотрудники управления ФСБ России по Пензенской области выявили и пресекли противоправную деятельность жительницы Пензы 1977 года рождения, которая подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального УФСБ.

Должностное лицо «ОАПХ» подозревается в мошенничестве в особо крупном размере. Фото из архива ИА «PenzaNews»

«Установлено, что подозреваемая, являясь должностным лицом акционерного общества «Областной агропромышленный холдинг», путем обмана и злоупотребления доверием похитила денежные средства у нескольких коммерческих организаций на сумму не менее 7,4 млн. рублей путем неправомерного безвозмездного их перечисления на принадлежащий ей банковский счет», — сказано в пресс-релизе.

В нем уточняется, что уголовное дело возбуждено следственным отделом УФСБ России по Пензенской области.

«В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на документирование дополнительных эпизодов противоправной деятельности и обстоятельств, имеющих значение для расследования уголовного дела», — добавляется в тексте.


