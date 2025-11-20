Житель Пензенской области подозревается в незаконном хранении патронов Криминал

Пенза, 20 ноября 2025. PenzaNews. Сотрудники управления ФСБ России по Пензенской области выявили и пресекли противоправную деятельность жителя региона, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 222 УК РФ «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов».

«Установлено, что злоумышленник незаконно хранил в своем домовладении пригодные для стрельбы патроны для пистолета Макарова вплоть до момента их изъятия сотрудниками правоохранительных органов во время обыска», — говорится в сообщении пресс-службы регионального УФСБ.

В нем уточняется, что уголовное дело по ч. 1 ст. 222 УК РФ возбуждено управлением МВД России по Пензенской области.

«В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на документирование дополнительных эпизодов противоправной деятельности фигуранта и обстоятельств, имеющих значение для расследования уголовного дела», — сказано в пресс-релизе.