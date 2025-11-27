Знакомство в интернете обернулось для жительницы Пензы потерей более 3,3 млн. рублей Криминал

Пенза, 27 ноября 2025. PenzaNews. Жительница Пензы 1987 года рождения лишилась более 3,3 млн. рублей, поверив мужчине, с которым познакомилась в интернете.

По информации пресс-службы УМВД России по Пензенской области, в ходе общения новый знакомый рассказал, что зарабатывает с помощью инвестиций, и предложил научить этому пензячку.

«Женщина согласилась и скачала на свой сотовый телефон «специальное приложение». В течение месяца, следуя инструкциям нового знакомого, она оформила несколько кредитов и заложила недвижимость, перечислив на мошеннические счета более 3,3 млн. рублей. Когда «инвестор» перестал выходить на связь, пензячка осознала, что ее обманули, и обратилась в полицию», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».