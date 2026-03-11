Уголовное дело возбуждено против пензенца, который незаконно хранил пистолет и патроны Криминал

Пенза, 11 марта 2026. PenzaNews. Уголовное дело по ч. 1 ст. 222 УК РФ возбуждено в отношении жителя Пензы, который незаконно хранил пистолет и патроны.

«Сотрудниками отдела полиции №4 УМВД России по городу Пензе была получена информация о том, что местный житель 1957 года рождения незаконно хранит у себя в квартире оружие. При проверке информация подтвердилась. В ходе обыска в квартире мужчины полицейские обнаружили и изъяли предмет, похожий на пистолет, а также 35 патронов калибра 9 мм. [...] Согласно заключению эксперта, изъятое является промышленно-изготовленным сигнальным пистолетом, в конструкцию которого были внесены изменения. Полицейскими установлено, что подозреваемый разрешение на хранение и ношение оружия не имеет», — говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по Пензенской области.

В нем добавляется, что подозреваемый дал признательные показания.

«Он рассказал, что хранил оружие в своей квартире с сентября 2025 года. По его словам, пистолет и патроны он нашел на территории гаражного кооператива, где у него имеется мастерская. Гражданин пояснил, что собирался сдать оружие и патроны в специализированное ведомство, но не успел», — сказано в тексте.

В сообщении напоминается, что санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.