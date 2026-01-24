Мошенники выманили у жителя Пензы более 400 тыс. рублей Криминал

Пенза, 24 января 2026. PenzaNews. 65-летний житель Пензы лишился более 400 тыс. рублей, попавшись на уловку телефонных мошенников.

По информации пресс-службы УМВД России по Пензенской области, сначала мужчине позвонила неизвестная, которая представилась сотрудницей Социального фонда и под предлогом индексации пенсии попросила сообщить персональные данные; после этого пензенцу поступил еще один звонок — на этот раз от «сотрудницы силового ведомства».

«Женщина проинформировала, [...] что его персональные данные оказались в руках мошенников и, кроме того, с его банковского счета был осуществлен перевод денежных средств на счета экстремистской организации. В целях предотвращения противоправных действий злоумышленница рекомендовала потерпевшему обналичить и передать денежные средства курьеру для их сохранения. Мужчина согласился и, следуя указаниям собеседницы, снял свои сбережения и передал их неизвестному возле своего подъезда. Спустя некоторое время потерпевший понял, что попался на уловку мошенников, и обратился в полицию. Сумма ущерба составила свыше 400 тыс. рублей», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».