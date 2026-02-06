В Пензе пенсионерка передала незнакомцу у подъезда 3,2 млн. рублей Криминал

Пенза, 6 февраля 2026. PenzaNews. Пенсионерка из Пензы после телефонного общения с мошенником, выдавшим себя за сотрудника силовых структур, передала 3,2 млн. рублей незнакомцу у подъезда.

Как следует из сообщения пресс-службы УМВД России по Пензенской области, злоумышленник убедил женщину 1941 года рождения, что некие лица от ее имени перечисляют деньги в поддержку запрещенных организаций.

«Для предотвращения незаконных операций заявительнице необходимо было обналичить денежные средства и передать их якобы сотруднику банка для сохранности. Следуя инструкциям звонившего, потерпевшая в двух банках сняла свои накопления в сумме 3,2 млн. рублей и передала их неизвестному около своего подъезда. После того как подозреваемый перестал выходить на связь, гражданка осознала, что стала жертвой обмана и обратилась в полицию», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».