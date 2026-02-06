14:29:25 Пятница, 6 февраля
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пензе пенсионерка передала незнакомцу у подъезда 3,2 млн. рублей

10:00 | 06.02.2026 | Криминал

Печать

Пенза, 6 февраля 2026. PenzaNews. Пенсионерка из Пензы после телефонного общения с мошенником, выдавшим себя за сотрудника силовых структур, передала 3,2 млн. рублей незнакомцу у подъезда.

В Пензе пенсионерка передала незнакомцу у подъезда 3,2 млн. рублей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как следует из сообщения пресс-службы УМВД России по Пензенской области, злоумышленник убедил женщину 1941 года рождения, что некие лица от ее имени перечисляют деньги в поддержку запрещенных организаций.

«Для предотвращения незаконных операций заявительнице необходимо было обналичить денежные средства и передать их якобы сотруднику банка для сохранности. Следуя инструкциям звонившего, потерпевшая в двух банках сняла свои накопления в сумме 3,2 млн. рублей и передала их неизвестному около своего подъезда. После того как подозреваемый перестал выходить на связь, гражданка осознала, что стала жертвой обмана и обратилась в полицию», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».


Читайте также
В Пензе росгвардейцы задержали двоих пьяных мужчин, которые устроили драку в ночном кафе В Лунинском районе пожилой мужчина после общения с мошенником передал около 1,5 млн. рублей незнакомцу
Михаил Бычков назначен прокурором Тамалинского района Условный срок получил житель Пензы, предоставивший при оформлении кредита на автомобиль фиктивную справку о работе в колледже
Житель Пензы по совету «сотрудника банка» перечислил на чужие счета 480 тыс. рублей В Земетчино столкнулись грузовик и легковушка, пострадал молодой человек
Все новости
Актуальное

2007–2026 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

На сайте используются сервисы веб-аналитики «Яндекс.Метрика» и LiveInternet. Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама