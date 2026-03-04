Росгвардейцы задержали пьяного мужчину за нарушение общественного порядка в торговом центре в Пензе Происшествия

Пенза, 4 марта 2026. PenzaNews. Сотрудники вневедомственной охраны управления Росгвардии по Пензенской области задержали 48-летнего пьяного мужчину, который нарушал общественный порядок в одном из торговых центров в Первомайском районе Пензы.

«Сигнал о происшествии поступил на пульт централизованной охраны. Ближайший экипаж группы задержания незамедлительно прибыл по указанному адресу. На месте росгвардейцев встретили сотрудники охраны торгового центра. Они пояснили, что в помещение зашел гражданин с явными признаками алкогольного опьянения. По словам очевидцев, мужчина приставал к посетителям, провоцировал конфликты и громко выражался нецензурной бранью. Даже в присутствии сотрудников вневедомственной охраны гражданин продолжил вести себя агрессивно и безадресно выражаться матом, игнорируя законные требования прекратить противоправные действия», — говорится в сообщении, размещенном на сайте управления Росгвардии по Пензенской области.

В нем добавляется, что после неоднократных предупреждений мужчина был задержан и доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.