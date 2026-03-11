В Пензе росгвардейцы задержали мужчину, который устроил дебош в баре Происшествия

Пенза, 11 марта 2026. PenzaNews. Сотрудники вневедомственной охраны управления Росгвардии по Пензенской области задержали 35-летнего мужчину, который устроил дебош в одном из баров в Октябрьском районе Пензы.

«Сигнал «Тревога» с охраняемого объекта поступил на пульт централизованного наблюдения ранним утром. К месту незамедлительно был направлен ближайший экипаж вневедомственной охраны Росгвардии. Прибывших росгвардейцев встретила бармен заведения. Она указала на мужчину, который, по ее словам, находился в состоянии алкогольного опьянения, вел себя агрессивно, громко выражался нецензурной бранью и провоцировал посетителей на конфликт. Сотрудники Росгвардии потребовали от гражданина прекратить противоправные действия и соблюдать общественный порядок, однако на законные требования он не реагировал», — говорится в сообщении, размещенном на сайте управления Росгвардии по Пензенской области.

В нем добавляется, что в итоге мужчина был задержан и передан для дальнейшего разбирательства прибывшим на место сотрудникам полиции.