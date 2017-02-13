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В губернаторском доме Пензы выберут самую романтичную фотографию, сделанную 14 февраля

13:55 | 13.02.2017 | Культура

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Пенза, 13 февраля 2017. PenzaNews. Влюбленные, сфотографировавшиеся в губернаторском доме Пензы 14 февраля, смогут выиграть пригласительный билет на двоих в музей одной картины.

В губернаторском доме Пензы выберут самую романтичную фотографию, сделанную 14 февраля

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Чтобы принять участие в конкурсе на самый романтичный снимок, сделанный в интерьерах губернаторского дома, его необходимо разместить в социальных сетях с хэштегом #пензенскаякартиннаягалерея.

При этом памятные подарки получат все участники акции.

Кроме того, в этот день влюбленные также смогут посетить губернаторский дом, где в настоящее время работает выставка «Пластика женского тела», по одному билету, сообщается в группе пензенской картиной галереи имени К.А. Савицкого в социальной сети «ВКонтакте».
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