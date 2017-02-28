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В юбилейном вечере Семена Гольцмана в Пензе примут участие Таранда, Каплан и Макарские

16:25 | 28.02.2017 | Культура

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Пенза, 28 февраля 2017. PenzaNews. Известные артисты примут участие в благотворительном юбилейном вечере музыканта Семена Гольцмана «Я вам рад», который состоится в пензенском областном драматическом театре имени А.В. Луначарского в предстоящую пятницу, 3 марта.

В юбилейном вечере Семена Гольцмана в Пензе примут участие Таранда, Каплан и Макарские

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Планируется, что поздравить Семена Гольцмана приедут супруги Антон и Виктория Макарские и художественный руководитель «Имперского русского балета» Гедиминас Таранда. Также ожидается актер Михаил Каплан. Однако, возможно, он направит юбиляру видеопоздравление.

Кроме того, в качестве почетных гостей ожидаются народный артист СССР Владислав Пьявко и народный артист России Алексей Мочалов.

Также благотворительный вечер посетят пианист Валерий Яшин, худрук пензенского драмтеатра Сергей Казаков, заслуженный работник культуры Алла Тархова, директор картинной галереи Кирилл Застрожный и руководитель лермонтовского музея-заповедника «Тарханы» Тамара Мельникова.

Свои творческие номера зрителям представят «Goltsman Ballet» под руководством Марии Гольцман и ансамбль песни и танца «Казачья застава», который возглавляет Андрей Сугоняк.

На концерте также выступят хореографический ансамбль «Зоренька», мастера спорта по бальным танцам Сергей Солнцев и Элина Гольцман, хореографический ансамбль «Каблучок».

Помимо этого, в творческом вечере «Я вам рад» примет участие пензенская певица Марта Серебрякова совместно с ансамблем «Губерния» под руководством Эдуарда Пятунина. Для зрителей сыграет духовой оркестр пензенского филиала Военной академии материально-технического обеспечения, дирижировать которым будет Юрий Лапшев.

На большой сцене драмтеатра в этот вечер не обойдется и без выступления оркестра Семена Гольцмана.

Начало мероприятия намечено на 18.30.

Собранные по итогам концерта средства будут направлены на строительство храма в Пензе и помощь детям.
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