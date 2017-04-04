Директор ЦХИ Пензы ответил на критику в адрес организаторов фестиваля «Перекресток надежд» Культура

Пенза, 4 апреля 2017. PenzaNews. Критика, высказанная худруком театра пластики и танца «Барокко» Альфией Чатаевой в адрес организаторов XIV открытого городского фестиваля-конкурса «Перекресток надежд», который прошел в Пензе 1 и 2 апреля, не имеет под собой никаких оснований. Такое мнение ИА «PenzaNews» высказал директор центра хореографического искусства Валерий Ануфриев.

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По его словам, после соответствующей публикации на сайте информационного агентства ему позвонили несколько десятков человек, в том числе участники мероприятия, которые не согласились с позицией хореографа и выразили свою поддержку коллективу ЦХИ.

«Она сама заявку не подавала, это делала ее хореограф. Альфия [Чатаева] не захотела выяснить состав жюри — не позвонила и не спросила, хотя он был известен всем участникам фестиваля изначально. Любого спросите, все знают. Только у нее претензии», — отметил собеседник агентства.

Валерий Ануфриев подчеркнул, что состав жюри фестиваля непосредственно перед мероприятием не менялся.

«За две недели было известно, что у нас вместо одного члена жюри будет другой — Алена Ростова, и то она была в числе судей в позапрошлом году. Вообще у нас состав жюри держится очень четко. Мы привыкли работать с профессионалами», — сказал он.

Директор ЦХИ пояснил, что тема мероприятия определяется ежегодно после завершения предыдущего фестиваля — на этот раз в современном эстрадном танце требовалось подготовить номера об экологии.

«Альфия [Чатаева] по экологии ни одного номера не представила. Никто не запрещал им выступать. В любом случае, несмотря на скандал, они получат диплом участника фестиваля», — сказал собеседник агентства.

Также Валерий Ануфриев прокомментировал слова о том, что для участия в городских концертах привлекаются по большей части коллективы центра хореографического искусства.

«У нас проводится за год очень много концертов и фестивалей. Я при этом никогда не против того, чтобы их было больше. [… ]. У нас есть разного уровня концерты. Согласитесь, что при подготовке правительственного концерта я буду делать его как режиссер и брать туда то, что я считаю нужным», — пояснил он.

Руководитель учреждения культуры добавил, что на мероприятия, подобные минифестивалю «Мы вместе», которые проходят ежеквартально, принимают всех желающих для совместного повышения уровня мастерства.

«Мы очень большую работу ведем. Конечно, мы были очень возмущены, что всю нашу работу вот так можно одним словом […] перечеркнуть. Я понимаю, что те люди, которые нас знают, серьезно к этому не относятся, но все равно неприятно», — констатировал собеседник агентства.

По его словам, говорить о проведении городских культурных мероприятий «для галочки» также нельзя.

«Я могу сказать одно: если все победители после наших фестивалей становятся лауреатами I и II степеней всероссийских конкурсов, то о «галочке» речи не идет. […] У нас принимают участие коллективы, которые чего-то стоят и чего-то добились. Эти люди внесли вклад в формирование городского культурного пространства», — подчеркнул Валерий Ануфриев.