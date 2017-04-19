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Пензенские «Тарханы» присоединятся к акции «Библионочь»

09:15 | 19.04.2017 | Культура

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Пенза, 19 апреля 2017. PenzaNews. Государственный лермонтовский музей-заповедник «Тарханы», расположенный в Белинском районе Пензенской области, присоединится к ежегодной социально-культурной акции «Библионочь», которая стартует вечером в предстоящую субботу, 22 апреля.

Пензенские «Тарханы» присоединятся к акции «Библионочь»

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Работники учреждения решили посвятить мероприятие стихотворению Михаила Лермонтова «Бородино».

Программа «Библионочи-2017» включает в себя рассказ об истории создания и интересных изданиях этого произведения, а также конкурс на лучшее чтение стихотворения.

Кроме того, зрители увидят фрагмент бала, посвященного героям войны 1812 года.

Помимо этого, состоятся мастер-классы, в ходе которых участники смогут смастерить закладку для любимой книги, попробовать написать стихи пером и сделать снимок на память в фотозоне «XIX век с эффектом 3D».

Как сообщается на сайте музея-заповедника «Тарханы», мероприятие начнется в административном здании в 19.00.
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