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Фестиваль «Канитель» соберет в Пензе 500 мастеров из 64 регионов

08:56 | 04.06.2017 | Культура

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Пенза, 4 июня 2017. PenzaNews. 500 мастеров из 64 регионов, как ожидается, станут участниками III международного фестиваля творчества и рукоделия «Канитель», который пройдет на улице Московской и Фонтанной площади в Пензе в рамках празднования Дня России и Дня города с 10 по 12 июня. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Фестиваль «Канитель» соберет в Пензе 500 мастеров из 64 регионов

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«В этом году приедут мастера из Саратова, Самары, Сызрани, Тольятти, Ульяновска, Тамбова, Москвы, Волгограда, Иваново, Брянска, Липецка, Тульской, Воронежской, Нижегородской областей и других регионов России, а также из Белоруссии», — уточнили в администрации Пензы.

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В пресс-службе отметили, что все они развивают традиционные и современные ремесла.

«Ярмарка товаров ручной работы — это главное событие фестиваля. Кроме того, организаторами запланировано проведение 50 мастер-классов и 25 шоу», — сказали в городской администрации.

В мэрии добавили, что впервые будет работать площадка «Ожившая история», где можно принять участие в интерактивной программе «Старинные ремесла», примерить костюм и сфотографироваться в нем.
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