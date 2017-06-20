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В Пензе соберутся лучшие библиотекари со всей страны

16:57 | 20.06.2017 | Культура

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Пенза, 20 июня 2017. PenzaNews. Ведущие специалисты со всей страны примут участие в ежегодном круглом столе «Методическая служба региональных библиотек в современных условиях», который пройдет на базе пензенской областной библиотеки имени М.Ю. Лермонтова 30 июня и 1 июля.

В Пензе соберутся лучшие библиотекари со всей страны

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

В его рамках будет организовано специальное мероприятие «Библиотека 3.0: в партнерстве с пользователем», к участию в котором приглашаются специалисты в возрасте до 35 лет.

Модератором площадки выступит заместитель директора по научной и методической работе Российской государственной библиотеки для молодежи, председатель молодежной секции Российской библиотечной ассоциации Марина Захаренко.

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На мероприятии будет рассмотрена роль молодых специалистов в инновационном развитии библиотечно-информационной сферы, а также способы привлечения читателей.

В рамках встречи запланирован мастер-класс начальника службы информационных программ телевидения ГТРК «Пенза» Виталия Шильнова «Библиотечное телевидение: взгляд журналиста».

Также намечена лекция научного сотрудника объединения государственных литературно-мемориальных музеев Пензенской области Татьяны Каймановой на тему «Библиотека как сегмент событийного туризма: тренды и перспективы развития», сообщается на сайте областной библиотеки.
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