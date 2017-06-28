В Пензе планируется оптимизировать работу учреждений культуры Культура

Пенза, 28 июня 2017. PenzaNews. Оптимизация финансово-хозяйственной деятельности муниципальных учреждений культуры стала одной из главных тем совещания, которое мэр Пензы Виктор Кувайцев провел в городской администрации в среду, 28 июня.

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Выступая по данному вопросу, начальник управления культуры Пензы Вера Фейгина высказала ряд предложений.

Также она обратила внимание на недостаточную полноту нормативно-правовой базы для дальнейшего совершенствования деятельности.

Как отметил Виктор Кувайцев, к данному вопросу необходимо подходить комплексно.

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«Мы не только должны эффективно использовать бюджетные средства, исключив нецелевые необоснованные расходы, но и обязаны обеспечить уровень заработной платы работникам бюджетной сферы в соответствии с действующим законодательством», — подчеркнул он.

Как сообщает пресс-служба мэрии, по итогам совещания Виктор Кувайцев поручил Вере Фейгиной и начальнику финансового управления города Ольге Завьялкиной с учетом проведенных проверок подготовить план мероприятий, направленных на оптимизацию финансово-хозяйственной деятельности учреждений культуры и рациональное использование денежных ресурсов.