Пензенские библиотекари обсудили пути привлечения молодежи к чтению Культура

Пенза, 25 июля 2017. PenzaNews. Семинар, посвященный привлечению молодежи к чтению, состоялся на базе центральной городской публичной библиотеки имени В.Г. Белинского в Пензе во вторник, 25 июля.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Наша миссия — просвещение. Библиотекари должны приложить все усилия к тому, чтобы современным молодым людям было интересно в библиотеках, чтобы им хотелось думать, общаться, развиваться вместе с книгой. Для этого нужно четко понимать, что нужно нашим читателям, знать их предпочтения, использовать инновационные формы работы», — отметила в ходе семинара директор централизованной библиотечной системы города Пензы Галина Асеева.

Сотрудники учреждений культуры подробно рассмотрели психологические особенности целевой аудитории, методики построения интерактивных мероприятий, в частности, квестов, лабораторий, дискуссионных платформ и литературных фестивалей, а также обсудили перспективы продвижения деятельности библиотек в социальных сетях.

Читайте также

Пензенский «Литературный привал» вышел в полуфинал всероссийского конкурса

Также на мероприятии были озвучены результаты опроса, в котором приняли участие более 300 жителей Пензы.

Согласно им, люди в возрасте от 15 до 30 лет совмещают чтение бумажных и электронных книг. При этом молодежь предпочитает литературу развлекательного характера, а из жанров выбирает фэнтези.

С помощью опроса библиотекари также выяснили, что молодые читатели считают привлекательными формами работы интеллектуальные турниры, книжные вечеринки и квесты. Респонденты отметили нехватку в библиотеках новых книг для молодежи.

Отдельный блок семинара был посвящен развитию проекта «Литературный привал».