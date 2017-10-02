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В Пензе 17 ноября пройдет концерт в поддержку «Дома Вероники»

14:37 | 02.10.2017 | Культура

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Пенза, 2 октября 2017. PenzaNews. Благотворительный концерт «Квартал Луи. 3 года жизни», собранные средства от которого будут направлены на содержание активного пансиона для молодых инвалидов «Дом Вероники», пройдет в пензенской областной филармонии в пятницу, 17 ноября. Об этом сообщила председатель общественной организации «Благовест», директор центра для инвалидов-колясочников «Квартал Луи», инициатор проекта Мария Львова-Белова.

В Пензе 17 ноября пройдет концерт в поддержку «Дома Вероники»

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Стоимость билетов 200, 300, 500, 1 тыс. рублей. Вы можете помочь в распространении билетов, запостить информацию, поддержать с рекламой, а главное прийти 17 ноября в филармонию и доказать, что студенты наших проектов не одиноки!» — написала она на своей странице в Facebook.

В афише мероприятия указано, что в концерте примут участие ансамбль солистов «Старгород», струнный квартет «Премьера», иллюзионист Виктор Манжосов, хореографический ансамбль «Вензеля», студия рисования песком «Солнечный дом», кавер-группа «Квинтет Луи плюс», студия хореографии «Пространные танцы», экспериментальный ансамбль «NoComments», музыкальная группа «Балбесы», театр-мюзикл «Рождение», образцовый театр танца «Индиго», школа танца «S-Dance», а также Ксения Кичкидова.

Кроме того, специальным гостем мероприятия станет саксофонистка Вероника Кожухарова, которая выступит с актерами «Театра на обочине».

Начало концерта намечено на 19.00.
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