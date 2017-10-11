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В Пензе открыта выставка редких изданий, посвященных истории областной библиотеки

12:11 | 11.10.2017 | Культура

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Пенза, 11 октября 2017. PenzaNews. Выставка редких изданий открыта в зале Куприна пензенской областной библиотеки имени М.Ю. Лермонтова в рамках празднования 125-летия учреждения.

В Пензе открыта выставка редких изданий, посвященных истории областной библиотеки

Фото: Liblermont.ru

Ознакомиться с экспозицией, получившей название «История библиотеки. Как все начиналось», можно со среды, 11 октября.

Ее первый раздел знакомит посетителей с уникальными документами, которые появились в связи с открытием лермонтовской общественной библиотеки. Читатели могут увидеть устав общества имени М.Ю. Лермонтова, абонементный листок в оригинале и первые отчеты о деятельности.

Также в экспозицию вошли фотографии дома на улице Московской, где изначально размещалась библиотека, и членов первого правления.

Центральное место занимают книги и журналы из частной библиотеки Виктора Умнова, которая составила основу книжного фонда учреждения. Это литература по истории, словесности, географии, праву, книги на иностранных языках и другие издания. Об их принадлежности к коллекции свидетельствует штамп владельца.

Также в разделе представлены издания, напечатанные в типолитографии Виктора Умнова.

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Кроме того, предлагается ознакомиться с дарами частных лиц, которые являлись важным источником пополнения фондов на протяжении всей истории библиотеки.

Особый интерес представляют «Новые стихотворения», переданные учреждению в 1897 году князем Константином Романовым. Также выставлен сборник народных песен «Гусли звончаты» первого библиотекаря лермонтовской библиотеки Николая Панова, судебная газета 1895 года и книги пензенского юриста и писателя Валериана Волжина.

Значительную часть занимают издания из коллекций одного из пензенских губернаторов Николая Селиверстова.

Как сообщается на сайте пензенской областной библиотеки, экспозиция будет работать до конца 2017 года.
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