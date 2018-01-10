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Мэр Пензы распорядился поощрить организаторов новогодних мероприятий

13:19 | 10.01.2018 | Культура

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Пенза, 10 января 2018. PenzaNews. Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев распорядился поощрить организаторов мероприятий, прошедших на культурных, спортивных и других площадках города в новогодние каникулы.

Мэр Пензы распорядился поощрить организаторов новогодних мероприятий

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

В ходе совещания, состоявшегося в мэрии в среду, 10 января, он сообщил, что, по оценками специалистов, в них приняли участие около 200 тыс. человек.

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Ранее мэрия Пензы обнародовала данные, согласно которым только в новогоднюю ночь мероприятиями в различных районах города были охвачены около 10 тыс. человек.

Почти 3,5 тыс. юных и взрослых жителей посетили приемную Деда Мороза на площади имени В.И. Ленина в период с 23 декабря по 9 января.

Кроме того, горожане участвовали в новогодних представлениях в учреждениях культуры и на свежем воздухе, в том числе в парках, а также в мероприятиях декады спорта и здоровья.
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