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В историческом корпусе облбиблиотеки в Пензе в рамках «Библионочи» пройдет концерт

09:00 | 21.04.2018 | Культура

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Пенза, 21 апреля 2018. PenzaNews. Концерт «Магия классики» солистов вокальной студии Ольги Уртадо, во время которого прозвучат как русские, так и зарубежные композиции, будет организован в рамках акции «Библионочь-2018» в историческом корпусе пензенской областной библиотеки имени М.Ю. Лермонтова вечером в субботу, 21 апреля.

В историческом корпусе облбиблиотеки в Пензе в рамках «Библионочи» пройдет концерт

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Мероприятие откроет программу в 17.00. Затем всем желающим будет предложено проверить свои знания классической и современной литературы, приняв участие в викторине.

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В 18.00 начнет работу музыкально-поэтическая площадка авторов пензенского журнала «Сура».

Через час начнется показ художественного фильма «Шерлок Холмс и доктор Ватсон» по мотивам книг Артура Конан Дойля.

Посетители также смогут продемонстрировать свои литературные таланты, приняв участие в поэтическом марафоне «Лучше всех» и посетить выставку «Интересная книга. Любимые герои».

В течение всей акции пройдут мастер-классы по изготовлению авторских книжных закладок, сообщается на сайте библиотеки.

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