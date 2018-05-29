Презентация мобильного приложения «Историческая Пенза» состоится 31 мая Культура

Пенза, 29 мая 2018. PenzaNews. Презентация мобильного приложения «Историческая Пенза» с дополнением «По следам забытых усадеб» состоится в рамках очередного заседания молодежного собрания при Законодательном собрании региона в предстоящий четверг, 31 мая.

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Согласно повестке, по данному вопросу выступит член кадрового резерва молодежного парламента Дмитрий Данилин.

Ожидается, что участие в заседании примет председатель комитета Госдумы РФ по информполитике, информационным технологиям и связи, секретарь Союза журналистов России Леонид Левин.

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Студенты разработали мобильное приложение «Историческая Пенза»

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», мобильное приложение «Историческая Пенза» разработано членами центра проектного творчества студенческого научного общества факультета вычислительной техники Пензенского государственного университета (ПГУ).

Каждый объект представлен в виде карточки, включающей в себя исторические фотографии и краткое описание.

При этом все объекты отражаются на главном экране приложения в виде точек на карте с указанием расстояния до пользователя в режиме реального времени.