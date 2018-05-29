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Презентация мобильного приложения «Историческая Пенза» состоится 31 мая

13:18 | 29.05.2018 | Культура

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Пенза, 29 мая 2018. PenzaNews. Презентация мобильного приложения «Историческая Пенза» с дополнением «По следам забытых усадеб» состоится в рамках очередного заседания молодежного собрания при Законодательном собрании региона в предстоящий четверг, 31 мая.

Презентация мобильного приложения «Историческая Пенза» состоится 31 мая

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Согласно повестке, по данному вопросу выступит член кадрового резерва молодежного парламента Дмитрий Данилин.

Ожидается, что участие в заседании примет председатель комитета Госдумы РФ по информполитике, информационным технологиям и связи, секретарь Союза журналистов России Леонид Левин.

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Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», мобильное приложение «Историческая Пенза» разработано членами центра проектного творчества студенческого научного общества факультета вычислительной техники Пензенского государственного университета (ПГУ).

Каждый объект представлен в виде карточки, включающей в себя исторические фотографии и краткое описание.

При этом все объекты отражаются на главном экране приложения в виде точек на карте с указанием расстояния до пользователя в режиме реального времени.

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