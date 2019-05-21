ТЮЗ Заречного получит около 6 млн. рублей на поддержку творческой деятельности Культура

Пенза, 21 мая 2019. PenzaNews. Субсидия в размере более 5,7 млн. рублей будет предоставлена в 2019 году городу Заречному Пензенской области на поддержку творческой деятельности муниципального учреждения «Театр юного зрителя».

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Как уточняется в постановлении регионального правительства, датированном 17 мая, почти 5 млн. 255 тыс. рублей составят средства федерального бюджета, 457 тыс. рублей — областного.

Из документа следует, что поддержка будет оказана в рамках госпрограммы «Развитие культуры и туризма».

Субсидия полагается региону в соответствии с соглашением от 4 февраля 2019 года. Ее получатель утвержден протоколом конкурсной комиссии по проведению отбора на предоставление бюджетам муниципальных образований Пензенской области денежных средств на софинансирование мероприятий на поддержку творческой деятельности муниципальных театров на территориях с численностью населения до 300 тыс. человек.