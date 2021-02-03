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Пензенская певица Татьяна Стаильская станет моделью на мастер-классе по живописи

10:29 | 03.02.2021 | Культура

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Пенза, 3 февраля 2021. PenzaNews. Солистка ансамбля «Старгород», собирательница старины Татьяна Стаильская выступит в качестве модели на мастер-классе по живописи, который проведет преподаватель общепрофессиональных дисциплин пензенского художественного училища имени К.А. Савицкого Ильдар Акжигитов. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе министерства культуры и туризма региона.

Пензенская певица Татьяна Стаильская станет моделью на мастер-классе по живописи. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Она будет позировать в русском национальном костюме «Солдатка» из собственной коллекции», — уточнили в ведомстве.

В пресс-службе уточнили, что мастер-класс, который состоится 4 февраля, будет посвящен 82-й годовщине со дня образования Пензенской области.

«Для Ильдара Акжигитова эта работа станет одной из важных в серии «Народы пензенской земли», над которой в данное время работает художник», — отметили в министерстве.

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