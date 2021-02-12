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В Пензенской области объявлен конкурс на лучшую рукодельную тактильную книгу

10:12 | 12.02.2021 | Культура

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Пенза, 12 февраля 2021. PenzaNews. Конкурс на лучшую рукодельную тактильную книгу для детей с проблемами зрения объявлен в Пензенской области среди специалистов муниципальных библиотек.

В Пензенской области объявлен конкурс на лучшую рукодельную тактильную книгу. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Его организатором выступила пензенская областная библиотека имени М.Ю. Лермонтова.

К участию в творческом состязании под названием «Трогательная книга» допускаются как отдельные авторы, так и коллективы.

Согласно положению, прием работ будет осуществляться по 30 апреля. Их экспертную оценку планируется провести в период по 20 мая.

Ожидается, что награждение победителей состоится в рамках празднования Общероссийского дня библиотек.

Книги, представленные на конкурс, могут быть выполнены в любой технике с использованием различных материалов — ткани, меха, дерева, поделочной глины, картона, бумаги, пластика, фольги, пуговиц, шнурков, липучек и других.

По размеру книга не должна быть больше формата А4, чтобы ребенку было удобно взять ее в руки. Необходимо, чтобы изображения были легко осязаемыми, а количество предметов на странице не мешало их восприятию. Книга должна быть приятной на ощупь.

Поступившие на конкурс работы будут переданы специализированной библиотеке для незрячих и слабовидящих, функционирующей в здании областной библиотеки на улице Белинского.

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