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В пензенском драмтеатре отменены все спектакли в период по 3 июля

09:55 | 30.06.2021 | Культура

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Пенза, 30 июня 2021. PenzaNews. Все спектакли, которые должны были пройти в пензенском областном драматическом театре имени А.В. Луначарского в период по 3 июля, отменены. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте учреждения культуры.

В пензенском драмтеатре отменены все спектакли в период по 3 июля. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Билеты можно вернуть в кассы по месту приобретения. Электронные билеты — в соответствии с правилами возврата», — сказано в тексте.

В нем поясняется, что решение об отмене спектаклей принято в соответствии с п. 14.10 постановления губернатора от 28 июня 2021 года, согласно которому массовые мероприятия разрешаются при их проведении в помещениях, имеющих отдельный наружный вход, при условии очного присутствия не более 20 человек и соблюдения рекомендаций Роспотребнадзора.

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