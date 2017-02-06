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Пензенская область сэкономила более 1 млрд. рублей благодаря электронным торгам

12:31 | 06.02.2017 | Экономика

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Пенза, 6 февраля 2017. PenzaNews. Более 1,2 млрд. рублей бюджетных средств удалось сэкономить в Пензенской области в 2016 году по результатам проведения конкурсных процедур. Об этом сообщил начальник регионального управления по регулированию контрактной системы и закупкам Сергей Мокроусов.

Пензенская область сэкономила более 1 млрд. рублей благодаря электронным торгам

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Проведено 400 тыс. 517 процедур. [...] Общая сумма начальной цены контракта — свыше 8,2 млрд. рублей. Из них не состоялось 155 процедур, где не было ни одного участника», — сказал он в ходе оперативного совещания, состоявшегося в региональном правительстве в понедельник, 6 февраля.

Сергей Мокроусов уточнил, что в среднем на каждую закупку поступало 2,9 заявок.

«В сравнении с 2015 годом общее количество заказов для государственных нужд снизилось на 32%. В основном это снижение состоялось по торгам до 3 млн. рублей. Это связано в первую очередь с тем, что мы стали укрупнять заказы. Кроме того, произошло некоторое снижение финансирования», — добавил начальник управления.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в Пензенской области в 2016 году начальная цена более 12% закупок превышала 3 млн. рублей.

Из более чем 4,5 тыс. процедур в форме открытого конкурса проводилось 48, электронного аукциона — 4 тыс. 151, запроса котировок — 311, запроса предложений — 7.
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