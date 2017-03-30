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Пензенские кондитеры приступили к обучению под руководством тренера SGS Academy

16:01 | 30.03.2017 | Экономика

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Пенза, 30 марта 2017. PenzaNews. Специалисты предприятий кластера «Союз пензенских кондитеров» приступили к обучению в рамках двухдневного семинара-тренинга, который проводит сертифицированный русскоязычный преподаватель SGS Academy Ирина Кузнецова на базе инновационного бизнес-инкубатора.

Пензенские кондитеры приступили к обучению под руководством тренера SGS Academy

Фото: АО «Центр кластерного развития»

По словам Ирины Кузнецовой, программа тренинга крайне актуальна для производственных предприятий, которым приходится сталкиваться с претензиями со стороны потребителей.

«В рамках двухдневного курса слушатели изучат принципы организации управления претензиями и рассмотрения жалоб на основе международного стандарта ISO 10002. Также они смогут получить и закрепить необходимые навыки для планирования и разработки результативного процесса управления претензиями», — пояснила бизнес-тренер.

В мероприятии принимают участие представители кондитерских фабрик «Мирослада» и «Ванюшкины сладости», фирмы «Унитрон», а также компаний «Остров изобилия», «ТД Холод», «Ванюшкины сладости», «Бековский РПК «Октябрь», «Боса Нова» и «Визит».

Обучение организовано АО «Центр кластерного развития» при поддержке Минпрома Пензенской области.
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