Лариса Рябихина возглавила пензенскую делегацию в Белгородской области Экономика

Пенза, 4 апреля 2017. PenzaNews. Руководитель аппарата губернатора и правительства Лариса Рябихина возглавила делегацию Пензенской области, которая находится с рабочим визитом в Белгородской области.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

В ее состав также вошли министр экономики Сергей Капралов, начальник управления государственной службы и кадров правительства региона Игорь Балашов, начальник управления информационных технологий и связи Алексей Костин.

Планируется, что пензенцы изучат опыт организации проектной деятельности в Белгородской области.

По словам губернатора Ивана Белозерцева, в регионе есть много интересных решений, которые можно было бы применить в Пензенской области.

«Задача делегации правительства — изучить опыт проектного управления, используемый успешно в Белгороде уже несколько лет, а затем взять на вооружение лучшие практики», — отметил глава региона.

Как сообщает пресс-служба правительства Пензенской области, делегация региона начинает работу в Белгороде во вторник, 4 апреля.