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Подписано постановление о выпуске государственных ценных бумаг Пензенской области

12:05 | 05.04.2017 | Экономика

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Пенза, 5 апреля 2017. PenzaNews. Губернатор Иван Белозерцев подписал постановление правительства Пензенской области о выпуске государственных ценных бумаг региона в 2017 году.

Подписано постановление о выпуске государственных ценных бумаг Пензенской области

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Установить предельный объем выпуска в 2017 году государственных ценных бумаг Пензенской области – государственных облигаций Пензенской области – 1 млрд. 500 млн. рублей по номинальной стоимости», — говорится в документе, который опубликован на сайте регионального правительства в среду, 5 апреля.

В нем добавляется, что выпуск государственных ценных бумаг осуществляется в рамках верхнего предела госдолга, размер которого установлен законом о бюджете региона на 2017 год и плановый период 2018–2019 годов.

Согласно ч. 2 ст. 114 Бюджетного кодекса РФ, предельные объемы выпуска государственных ценных бумаг региона на очередной финансовый год и каждый год планового периода по номинальной стоимости устанавливаются высшим исполнительным органом госвласти субъекта России в соответствии с верхним пределом госдолга области.
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