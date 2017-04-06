В Пензенской области объявлен конкурс лучших социальных практик на предприятиях Экономика

Пенза, 6 апреля 2017. PenzaNews. Региональный этап конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности» объявлен в Пензенской области.

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Согласно документам, размещенным на сайте регионального Минтруда, для участия в нем организациям необходимо до 25 августа подать заявку на бумажном носителе по адресу: Пенза, улица Некрасова, 24, кабинет №301.

Участие является бесплатным.

В рамках конкурса утверждено 12 номинаций в соответствии с приоритетными задачами социальной политики. Так, будут определены предприятия, внесшие весомый вклад в создание и развитие рабочих мест, формирование здорового образа жизни, сокращение производственного травматизма и развитие социального партнерства.

Председателем оргкомитета является заместитель председателя правительства Пензенской области Олег Ягов.

Итоги регионального этапа конкурса будут подведены до 3 октября 2017 года. Победители получат право участвовать в федеральном этапе.