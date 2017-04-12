Пенза сэкономила 75 млн. рублей благодаря торгам Экономика

Пенза, 12 апреля 2017. PenzaNews. Более 75 млн. рублей бюджетных средств удалось сэкономить в Пензе по результатам проведения конкурсных процедур. Об этом сообщил мэр Виктор Кувайцев.

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«Муниципальными заказчиками города Пензы в 2016 году заключено 15 тыс. 912 контрактов, из них 292 — с субъектами малого предпринимательства и один — с организацией инвалидов», — сказал глава администрации города в ходе заседания комиссии по координации работы по противодействию коррупции, состоявшегося в правительстве региона в среду, 12 апреля.

Он пояснил, что система муниципальных закупок представлена двумя уполномоченными центрами — это управления образования и учреждение «Центр закупок города Пензы», а также тремя независимыми заказчиками, в числе которых — управление капитального строительства, департамент и управление ЖКХ.

«Управление образования города обслуживает 120 бюджетных учреждений, два автономных и одно казенное. В 2016 году […] заключено 11 тыс. 882 контракта. Из них конкурентными способами — 209 на общую сумму 124 млн. рублей, с единственным поставщиком — 11 тыс. 673 контракта на общую сумму 790 млн. рублей», — уточнил Виктор Кувайцев.

По его словам, центр закупок Пензы заключил 263 контракта на сумму 648 млн. рублей.

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«Департаментом ЖКХ по итогам 2016 года заключено 337 контрактов, из которых конкурентным способом — 73 контракта на общую сумму 956 млн. рублей и с единственным поставщиком — 264 контракта на сумму 13,5 млн. рублей», — отметил мэр.

Он сообщил, что управление ЖКХ заключило 120 контрактов, из которых конкурентным способом — 16 на сумму 174 млн. рублей, с единственным поставщиком — 104 на сумму 6 млн. 328 тыс. рублей.

«Управлением капитального строительства по итогам 2016 года заключено 110 контрактов, из которых конкурентным способом — 20 на общую сумму 1 млрд. 699 млн. рублей и с единственным поставщиком — 90 на общую сумму 4 млн. 702 тыс. рублей», — сказал Виктор Кувайцев.