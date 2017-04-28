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Пензенские предприятия привлекли 640 млн. рублей субсидий на НИОКР и модернизацию

11:18 | 28.04.2017 | Экономика

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Пенза, 28 апреля 2017. PenzaNews. Субсидии из федерального бюджета на сумму более 640 млн. рублей удалось привлечь в 2016 году на выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР), а также модернизацию оборудования благодаря совместной работе правительства Пензенской области и промышленников. Об этом сообщил губернатор Иван Белозерцев, выступая с отчетом на 43-й очередной сессии Законодательного собрания региона в пятницу, 28 апреля.

Пензенские предприятия привлекли 640 млн. рублей субсидий на НИОКР и модернизацию

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Он добавил, что хотя промышленный комплекс и демонстрирует положительную динамику, предприятия вынуждены искать возможности для преодоления ряда объективных трудностей.

«Это сокращение финансирования НИОКР, введение санкций, которые ограничивают доступ российских предприятий к зарубежным технологиям и капиталам, зависимость предприятий от поставок импортных комплектующих, высокий уровень процентных ставок по коммерческим кредитам, ужесточение требований к залоговой массе», — сказал губернатор.
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