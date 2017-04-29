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В Пензенской области озвучена статистика по уголовным делам против бизнесменов

11:20 | 29.04.2017 | Экономика

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Пенза, 29 апреля 2017. PenzaNews. Правоохранительные органы Пензенской области провели в 2016 году 390 доследственных проверок по сообщениям о якобы совершенных предпринимателями преступлений, по результатам которых было возбуждено 75 уголовных дел. Такие данные озвучены на межведомственном совещании, посвященном состоянию законности в сфере уголовного преследования представителей бизнеса, которое состоялось в прокуратуре региона.

В Пензенской области озвучена статистика по уголовным делам против бизнесменов

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

В I квартале 2017 года проведено 63 доследственных проверки, возбуждено 28 уголовных дел, большинство из них — по налоговым составам, фактам мошенничества, присвоения и незаконного предпринимательства.

В суд для рассмотрения по существу в 2016 году было направлено 42 уголовных дела, за три месяца текущего года — девять.

Оправдательных приговоров по данной категории уголовных дел не выносилось, сообщается на сайте прокуратуры Пензенской области.
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