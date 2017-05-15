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Пензенская область заняла пятое место в ПФО по темпам ввода жилья в I квартале 2017 года

12:57 | 15.05.2017 | Экономика

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Пенза, 15 мая 2017. PenzaNews. Пензенская область заняла пятое место в Приволжском федеральном округе по темпам ввода жилья в I квартале 2017 года. Об этом сообщил руководитель Пензастата Максим Уханов.

Пензенская область заняла пятое место в ПФО по темпам ввода жилья в I квартале 2017 года. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В целом по области ввод жилых домов за 4 месяца 2017 года составил 161,7 тыс. кв. метров, или 108,3% к уровню прошлого года. Наибольший ввод наблюдается в городе Пензе — введено 56,6 тыс. кв. метров, или 101% к аналогичному периоду прошлого года. В Пензенском районе было введено 43,4 тыс. кв. метров, темпы — 138,5%», — сказал он в ходе оперативного совещания, состоявшегося в правительстве региона в понедельник, 15 мая.

Максим Уханов добавил, что в Бессоновском районе рост темпов ввода жилья сохранился на уровне прошлого года, в Кузнецке введено 6 тыс. кв. метров, или 114,3% к уровню прошлого года.

«В городе Каменке — 3,6 тыс. кв. метров, темпы — почти 140% к уровню прошлого года», — отметил он.
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