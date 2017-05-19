Замглавы Минсельхоза России посетил стенд пензенского кондитерского кластера в Китае Экономика

Пенза, 19 мая 2017. PenzaNews. Заместитель Министра сельского хозяйства России Евгений Непоклонов посетил стенд предприятий пензенского кластера «Союз пензенских кондитеров» на международной выставке «Seal China» в Шанхае в Китае.

Фото: АО «Центр кластерного развития»

С региональной экспозицией его ознакомили заместитель председателя правительства Пензенской области Валерий Беспалов и гендиректор «Центра кластерного развития» Михаил Ляшков.

В рамках переговоров с представителями пензенских предприятий-участников выставки Евгений Неплоклонов обозначил важность развития направления несырьевого экспорта в Китай и выразил уверенность в востребованности пензенской кондитерской продукции.

«Российская кондитерская продукция приобретает все большую популярность в Китае. Учитывая высокое качество компонентов, уникальную рецептуру, ценовые преимущества, наша продукция на китайском рынке конкурентоспособна, а российские предприятия-экспортеры могут успешно работать на данном растущем рынке», — сказал он.

Международная выставка завершит свою работу 19 мая. Работа пензенской делегации продолжится деловыми встречами с китайскими партнерами, участием в мероприятиях Российского экспортного центра и дегустационного форума «Russian Gastro Week».

Участие пензенского бизнеса в выставке и деловых мероприятиях в КНР организовано АО «Центр кластерного развития» Пензенской области при поддержке регионального Минпрома.