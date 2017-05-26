Иван Белозерцев поздравил пензенских бизнесменов с Днем российского предпринимательства Экономика

Пенза, 26 мая 2017. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев поздравил бизнесменов с Днем российского предпринимательства, который отмечается в пятницу, 26 мая.

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«В нашей стране значение вашей плодотворной деятельности трудно переоценить. Чем больше людей вовлечено в бизнес, тем сильнее социальная основа государства, тем более устойчивой является экономика России», — отметил глава региона.

Он подчеркнул, что предприниматели Пензенской области ставят перед собой самые амбициозные цели, создают новые рабочие места, широко внедряют современные инновационные технологии.

«Реализуя процессы импортозамещения, вы производите товары высокого качества, участвуете в осуществлении масштабных социально-экономических программ, способствуете укреплению положительного имиджа региона», — добавил губернатор.

Он выразил уверенность в том, что в будущем предприниматели региона продолжат эту деятельность.

«Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, счастья, удачи во всех делах и начинаниях на благо России и Пензенской области!» — цитирует Ивана Белозерцева пресс-служба регионального правительства.