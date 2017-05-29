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Поручения по итогам инвестпослания пензенского губернатора выполнены на 70%

09:45 | 29.05.2017 | Экономика

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Пенза, 29 мая 2017. PenzaNews. 17 поручений из 24, которые губернатор Пензенской области Иван Белозерцев дал в ходе оглашения инвестиционного послания в конце 2016 года, выполнено на данный момент. Об этом сообщил председатель правительства региона Николай Симонов.

Поручения по итогам инвестпослания пензенского губернатора выполнены на 70%

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Семь поручений находится на постоянном контроле», — сказал он в ходе оперативного совещания в правительстве Пензенской области в понедельник, 29 мая.

По словам Николая Симонова, в частности, на постоянной основе ведется работа по организации бизнес-миссий.

Он пояснил, что в рамках сформированного плана был организован визит делегации Пензенской области в Германию и Китай.

«До конца года запланировано еще 20 бизнес-миссий», — добавил глава областного правительства, уточнив, что визиты намечены как в регионы России, так и за рубеж.

По словам Николая Симонова, в июне пензенская делегация во главе с губернатором посетит Китай и Белоруссию.
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