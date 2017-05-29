Иван Белозерцев предложил докапитализировать пензенский фонд «Поручитель» Экономика

Пенза, 29 мая 2017. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев предложил рассмотреть возможность докапитализации фонда «Поручитель».

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«Нам нужно изыскать средства в бюджете и докапитализировать фонд «Поручитель», потому что этим фондом пользуется наш бизнес», — сказал он в ходе оперативного совещания, состоявшегося в правительстве региона в понедельник, 29 мая.

Иван Белозерцев отметил, что денежные средства, вложенные в поддержку бизнеса, возвращаются в бюджет региона в виде налоговых поступлений, а также способствуют созданию новых рабочих мест.

«Как бы нам ни было трудно, на поддержку бизнеса мы должны выделять средства», — подчеркнул губернатор.

Акционерное общество «Гарантийная микрокредитная компания «Поручитель» (АО «Поручитель») образовано в соответствии с законом «О программе развития и поддержке малого предпринимательства и крестьянских (фермерских) хозяйств в Пензенской области на 2006–2008 годы» от 20 сентября 2005 года.

На сегодняшний день действует в рамках госпрограммы «Развитие инвестиционного потенциала, инновационной деятельности и предпринимательства в Пензенской области на 2014–2020 годы».

Формирование активов осуществляется на условиях долевого финансирования с привлечением средств бюджета Пензенской области и федерального бюджета.

Выступая с отчетом о результатах деятельности правительства региона в 2016 году, губернатор Иван Белозерцев сообщил, что для повышения эффективности мер и доступности кредитных ресурсов для малого бизнеса были увеличены: максимальная сумма займа — до 3 млн. рублей и максимальный срок его выдачи — до 3 лет. По его словам, также была проведена докапитализация фонда на 30 млн. рублей, а на 2017 год запланирована сумма в 50 млн. рублей.