Компании пензенского кластера «Легпром» участвуют в выставке «Kids Expo-2017» Экономика

Пенза, 16 июня 2017. PenzaNews. Компании пензенского кластера «Легпром» принимают участие в международной выставке детских товаров «Kids Expo-2017», которая проходит в Санкт-Петербурге.

Фото: ООО «Центр кластерного развития»

Они представляют новые коллекции детской одежды сезона «Осень–зима» 2017–2018 года.

В частности, компания «iLVES» экспонирует верхнюю одежду, ООО «Кузнецкая одежда плюс», работающая под торговой маркой «GROW», показывает верхнюю детскую и подростковую одежду — куртки, пуховики, ветровки, плащи, пальто, брюки, комбинезоны, полукомбинезоны, жилетки, детские конверты.

Школьную форму и пальто для девочек и мальчиков в возрасте от 2 до 16 лет демонстрирует компания «Симфония стиля».

По словам руководителя этой компании Ольги Прокофьевой, выставка «Kids Expo-2017» представляет производителям новый вариант продвижения продукции.

«Помимо демонстрации нашей продукции на стендах, в течение запланированы переговоров с представителями торговых сетей и оптовых закупщиков. Таким образом, на данной площадке мы встречаем уже заинтересованных покупателей и можем на месте обсудить условия оптовых продаж», — пояснила она.

Участие пензенских предприятий в выставке организовано ООО «Центр кластерного развития» при поддержке Минпрома Пензенской области.