В Пензенской области повысят зарплату учителям Экономика

Пенза, 17 июля 2017. PenzaNews. Дополнительные денежные средства выделены из бюджета Пензенской области на повышение оплаты труда работникам сферы образования и культуры. Соответствующее решение принято в ходе 46-й внеочередной сессии Законодательного собрания региона, состоявшейся в понедельник, 17 июля.

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Законопроект, предусматривающий внесение изменений в бюджет Пензенской области на 2017 год и плановый период 2018–2019 годов, народным избранникам представила министр финансов региона Любовь Финогеева.

«Внесение корректировок [...] вызвано необходимостью доведения обеспечения уровня заработной платы работников бюджетной сферы […] с 87% до 100%», — пояснила она.

По словам Любови Финогеевой, источниками финансирования данных расходов являются экономия по проведенным торгам, а также уточнение сумм софинансирования по федеральным субсидиям и перенос отдельных видов расходов на более поздние сроки.

«Второй вопрос — это отражение в бюджете поступивших субсидий на господдержку сельского хозяйства — 43,7 млн. рублей», — добавила министр финансов.

Согласно тексту пояснительной записки к законопроекту, на увеличение зарплаты работникам социальной сферы будет потрачено 312 млн. рублей.

Они будут финансироваться за счет экономии по результатам конкурсных процедур — около 18 млн. рублей, уточнения потребности в софинансиpовании средств, поступающих из федерального бюджета — около 3 млн. рублей, расходов на обслуживание госдолга — 200 тыс. рублей и невостребованности средств по отдельным направлениям — 91 млн. рублей.

Таким образом, доходы и расходы бюджета в целом увеличатся на 43,8 млн. рублей. Доходы составят 47 млрд. 880 млн. 910 тыс. рублей, а расходы — 48 млрд. 128 млн. 351 тыс. рублей. Дефицит бюджета останется на прежнем уровне — 247 млн. 440 тыс. рублей.

В итоге депутаты Законодательного собрания Пензенской области единогласно поддержали вносимые изменения.