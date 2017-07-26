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Губернатор предложил организовать постоянную выставку продукции пензенских стройкомпаний

09:22 | 26.07.2017 | Экономика

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Пенза, 26 июля 2017. PenzaNews. Губернатор Иван Белозерцев предложил организовать в Пензенской области постоянно действующую площадку, на которой будет представлена продукция местных строительных компаний.

Губернатор предложил организовать постоянную выставку продукции пензенских стройкомпаний

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«[Можно] выделить участок где-то в районе областного центра, обустроить его, поставить выставочные дома из древесины, представить, например, газовое и сантехническое оборудование для жилищного строительства, тротуарную плитку», — отметил глава региона.

По мнению Ивана Белозерцева, подобная выставка поможет жителям Пензенской области в выборе необходимых материалов и подрядчиков для строительства жилого дома и благоустройства территории.

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Губернатор подчеркнул, что свою продукцию могли бы представить как крупные строительные организации, так и узкопрофильные предприятия.

«Надо сделать так, чтобы это было постоянной рабочей площадкой. Уверен, проект можно раскрутить, и это будет иметь практическую значимость для наших компаний и для граждан», — пояснил глава региона.

По его словам, на выставку необходимо привезти товары как премиум-класса, так и бюджетные, а на всех экспозициях должна быть полная информация о качестве, стоимости и вариантах сотрудничества с производителем, сообщает пресс-служба правительства Пензенской области.
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