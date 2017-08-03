Почетный изобретатель Европы награжден почетной грамотой пензенского губернатора Экономика

Пенза, 3 августа 2017. PenzaNews. Глава Минпрома Пензенской области Михаил Торгашин вручил научно-техническому консультанту ООО «Сервисный МеталлЦентр», кандидату технических наук Владимиру Трусову почетную грамоту губернатора и нагрудный знак в четверг, 3 августа.

Фото: Prom.pnzreg.ru

Почетный изобретатель Европы удостоен награды за высокие показатели в работе и большой личный вклад в развитие машиностроительного комплекса.

Как сообщает пресс-служба министерства промышленности, транспорта и инновационной политики Пензенской области, Владимир Трусов является заслуженным деятелем науки Европы, почетным членом Всероссийского общества изобретателей и рационализаторов, членом-корреспондентом Международной академии информатизации, действительным членом Международной академии авторов научных открытий и изобретений и Европейской академии естественных наук.

Он написал 132 научные статьи и учебное пособие «Гидропривод комплексных авиационных тренажеров». В числе основных направлений его работы — инновационные технологии плавки, разливки металла, газовые инжекционные горелки, газовые ванные плавильные печи.

В общей сложности за время работы на промышленных предприятиях Владимир Трусов и его подчиненные разработали около 600 технологических процессов. Изобретенные им печи отличаются высокой производительностью, малой величиной угара и эффективной теплоизоляцией.

Он внесен в шестое издание энциклопедии «Who is who в России», вышедшее в 2012 году. Статья о нем также есть в энциклопедии Европейской академии естественных наук, изданной в 2016 году.