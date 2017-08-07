В Пензенской области за полгода на госпрограммы потрачено более 20 млрд. рублей Экономика

Пенза, 7 августа 2017. PenzaNews. Более 20 млрд. рублей направлено на реализацию госпрограмм Пензенской области с январь по июнь 2017 года. Об этом сообщил министр экономики региона Сергей Капралов.

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«В I полугодии на реализацию государственных программ было предусмотрено 21 млрд. 600 млн. рублей. Освоение бюджетных средств относительно годового объема составило 46,5%. Запланированные на полугодие средства освоены в полном объеме», — сказал он в ходе оперативного совещания, состоявшегося в облправительстве в понедельник, 7 августа.

По словам Сергея Капралова, почти 70% бюджетных средств было потрачено на повышение благосостояния жителей и развитие человеческого потенциала.

«В том числе на развитие образования — 5,9 млрд. рублей, на развитие здравоохранения — 4,3 млрд. рублей, на соцподдержку граждан — 3,9 млрд. рублей. На развитие экономики и инфраструктуры за шесть месяцев текущего года было направлено 3,6 млрд. рублей», — пояснил министр.

Докладчик уточнил, что с участием средств федерального бюджета в первой половине 2017 года осуществлялась реализация 15 программ.

«Основная часть — 2,2 млрд. рублей, или более 72%, — была направлена на реализацию двух госпрограмм — это социальная поддержка граждан Пензенской области и развитие агропромышленного комплекса», — уточнил он.

По словам министра, была запланирована реализация 420 мероприятий, из которых в полном объеме реализовано 397.

Он отметил, что отклонения от достигнутых показателей были выявлены в двух госпрограммах, посвященных оснащению противопожарным оборудованием и средствами спасения учреждений образования и здравоохранения.

Комментируя причины невыполнения программы, министр здравоохранения Пензенской области Владимир Стрючков отметил, что мероприятия реализуются, однако сроки их выполнения сдвинулись на III и IV кварталы.

В свою очередь министр образования региона Александр Воронков пояснил, что мероприятия выполнены, однако не вошли в отчет, так как оплата по ним прошла только в июле.

В завершение доклада Сергей Капралов сообщил, что результативность выполненных программ оценивается в 94,5%.

«Это выше прошлого года почти на 15%. Планирование у нас стало качественнее. Мы провели работу с органами власти, нашли понимание и работаем в штатном режиме», — подытожил он.