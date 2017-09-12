Пензенский губернатор призвал активизировать работу по подготовке швей Экономика

Пенза, 12 сентября 2017. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев призвал активизировать профориентационную деятельность и работу по подготовке кадров для швейных предприятий региона.

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«Надо активнее привлекать молодежь в этот сектор легкой промышленности. Подготовке кадров для швейного кластера необходимо уделять больше внимания. […] Это отрасль, где достаточно быстро можно создать дополнительные рабочие места и выпускать качественную продукцию. Развитие швейных производств имеет хорошие перспективы в регионе, будем их и дальше поддерживать», — сказал он во время посещения предприятия «Элегант» в минувший понедельник, 11 сентября.

В свою очередь руководитель компании Ольга Хамзина обратила внимание на дефицит дизайнеров одежды, технологов и портных.

Как отметил Иван Белозерцев, привлекать кадры в отрасль надо еще со школы, например, в четырех новых учреждениях образования кабинеты труда уже оборудованы швейным оборудованием высокого качества.

«Работу в этом направлении надо продолжать — приобретать швейные машины для других общеобразовательных организаций и приглашать для работы в школы специалистов, которые могут обучать швейному делу. Тогда интерес к этому виду деятельности будет выше, а кто-то из учениц выберет профессию швеи», — сказал он.

Во время визита на предприятие губернатор осмотрел цеха и оборудование. В частности, Ольга Хамзина акцентировала его внимание на специальном аппарате, который при нагревании спрессовывает ткань и клеевую основу.

Пензенская компания «Элегант» работает на рынке верхней женской одежды с 1991 года. Разработка моделей осуществляется на предприятии.

На сегодняшний день ассортимент продукции включает в себя плащи и куртки, пальто из кашемира, велюра, твида и искусственного каракуля.

Производство оснащено высокотехнологичным оборудованием. На нем трудятся около 100 человек.