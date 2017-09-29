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Пензенский губернатор предложил пересмотреть условия льготного кредитования предприятий

17:35 | 29.09.2017 | Экономика

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Пенза, 29 сентября 2017. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев предложил фонду развития промышленности РФ пересмотреть условия получения льготных кредитов для промышленных предприятий.

Пензенский губернатор предложил пересмотреть условия льготного кредитования предприятий

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Проблемой остается недостаток залоговой базы региональных промышленных предприятий. В связи с этим предлагаем фонду рассмотреть возможность изменения условий получения льготного кредита», — сказал глава региона, выступая с докладом в ходе заседания совета при полномочном представителе президента России в Приволжском федеральном округе в правительстве Пензенской области в пятницу, 29 сентября.

Иван Белозерцев отметил, что острой проблемой для регионов ПФО является наличие моногородов со сложным экономическим положением.

«Фонд развития моногородов выделил этим территориям финансовые средства в объеме 3,4 млрд. рублей. Однако ряд регионов нарушает сроки реализации мероприятий», — пояснил он, призвав глав субъектов повлиять на эту ситуацию.
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