Пензенский губернатор предложил пересмотреть условия льготного кредитования предприятий Экономика

Пенза, 29 сентября 2017. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев предложил фонду развития промышленности РФ пересмотреть условия получения льготных кредитов для промышленных предприятий.

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«Проблемой остается недостаток залоговой базы региональных промышленных предприятий. В связи с этим предлагаем фонду рассмотреть возможность изменения условий получения льготного кредита», — сказал глава региона, выступая с докладом в ходе заседания совета при полномочном представителе президента России в Приволжском федеральном округе в правительстве Пензенской области в пятницу, 29 сентября.

Иван Белозерцев отметил, что острой проблемой для регионов ПФО является наличие моногородов со сложным экономическим положением.

«Фонд развития моногородов выделил этим территориям финансовые средства в объеме 3,4 млрд. рублей. Однако ряд регионов нарушает сроки реализации мероприятий», — пояснил он, призвав глав субъектов повлиять на эту ситуацию.