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В Пензе пройдет II региональный форум бухгалтеров

15:31 | 02.10.2017 | Экономика

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Пенза, 2 октября 2017. PenzaNews. Второй региональный форум бухгалтеров пройдет на базе пензенской областной библиотеки имени М.Ю. Лермонтова в среду, 11 октября.

В Пензе пройдет II региональный форум бухгалтеров

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Мероприятие посвящено 20-летию некоммерческого партнерства «Институт профессиональных бухгалтеров и аудиторов России», которое и выступило его организатором.

Ожидается, что участие в нем примут как специалисты государственных учреждений, так и представители коммерческих организаций.

Как сообщается на сайте пензенской ассоциации профессиональных бухгалтеров, в качестве экспертов выступят президент Института профессиональных бухгалтеров (ИПБ) России Людмила Хоружий, директор ИПБ России Евгения Колосова, директор аудиторской фирмы «Инновация-А» Оксана Подкина, генеральный директор ООО «Аудиторская служба «Партнеры», доцент Государственной академии промышленного менеджмента имени Н.П. Пастухова Татьяна Каковкина.

Предполагается, что участники форума рассмотрят актуальные вопросы, связанные с квалификацией бухгалтерских кадров, развитием системы аттестации, а также подготовкой к переходу на учет по федеральным стандартам.

Кроме того, планируется обсудить особенности сдачи бухгалтерской отчетности в 2017 году, способы защиты интересов организаций в ходе налоговых проверок и перспективы развития налоговой системы.
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