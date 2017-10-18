Индекс промпроизводства в Пензенской области составил за январь–сентябрь 103,6% Экономика

Пенза, 18 октября 2017. PenzaNews. Индекс промышленного производства продукции по основным видам экономической деятельности по полному

кругу организаций составил в Пензенской области за январь–сентябрь 2017 года 103,6% по отношению к аналогичному периоду 2016 года. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минпрома.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

По данным ведомства, в обрабатывающих производствах показатель составил 103,9%.

Рост индекса обеспечен предприятиями, в том числе специализирующимися на производстве кожи и изделий из нее — 167,6%, компьютеров, электронных и оптических изделий — 126,7%, обработке древесины и производстве изделий из нее — 122,75%.

За январь–август 2017 года среднемесячная зарплата в промышленности выросла по отношению к аналогичному периоду прошлого года. Она составила 27 тыс. 700 рублей.