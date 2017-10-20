Пензенская делегация участвует в работе Евразийского экономического форума Экономика

Пенза, 20 октября 2017. PenzaNews. Делегация Пензенской области во главе с губернатором Иваном Белозерцевым принимает участие в X Евразийском экономическом форуме, который стартовал в Вероне накануне и продолжает свою работу в пятницу, 20 октября.

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Как сообщает пресс-служба мэрии, в ее составе в мероприятии участвует глава администрации Пензы Виктор Кувайцев.

Какие именно площадки форума планируют посетить члены пензенской делегации, не уточняется.

Главная тема X Евразийского экономического форума в Вероне — «Большая Евразия как движущая сила в современном международном геополитическом и экономическом контексте».

Программой предусмотрены сессии, посвященные вопросам взаимодействия ЕС и ЕАЭС, проблемам энергетики, финансов, транспорта и инфраструктуры, межрегионального сотрудничества, информационных и цифровых технологий.

Организаторами мероприятия выступили ассоциация «Познаем Евразию», фонд «Росконгресс» и Петербургский международный экономический форум.